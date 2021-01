Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες για την προέλευση του κορονοϊού

Έρευνα για την προέλευση του κορονοϊού. Ομάδα του ΠΟΥ βρίσκεται στην Ουχάν, εκεί που άρχισε η πανδημία.

Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα όσον αφορά το αν η COVID-19 προήλθε από την Κίνα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ομάδα του οποίου έχει αποσταλεί στην χώρα αυτή.

"Όλες οι υποθέσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Είναι σαφώς υπερβολικά νωρίς για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε ο ιός αυτός, αν ήταν στην Κίνα ή εκτός Κίνας", δήλωσε ο διευθυντής που είναι αρμόδιος για θέματα έκτακτης υγειονομικής ανάγκης στους κόλπους του ΠΟΥ Μάικλ Ράιαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.

"Υπάρχουν διαφορετικές (...) επιστημονικές παρατηρήσεις σε διαφορετικά μέρη του κόσμου", συνέχισε, "είναι ένα μεγάλο αίνιγμα και δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα κοιτάζοντας ένα από τα 10.000 κομμάτια ενός παζλ".

Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ έφτασε στις 14 Ιανουαρίου στην Ουχάν για να ερευνήσει για την πηγή προέλευσης του νέου κορονοϊού, τα πρώτα κρούσματα του οποίου εντοπίστηκαν στα τέλη του 2019 σε αυτήν την πόλη στην κεντρική Κίνα.

Τα μέλη της αποστολής αυτής του ΠΟΥ πήγαν αμέσως μετά την άφιξή τους σε ένα ξενοδοχείο για να τηρήσουν καραντίνα δύο εβδομάδων. Έκτοτε εργάζονται εξ αποστάσεως και μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της καραντίνας τους αναμένεται ότι θα μπορούν να επισκεφθούν μέρη και να συναντήσουν τις κινεζικές επαφές τους.

Η Κίνα έχει πολλές φορές αφήσει να εννοηθεί ότι ο νέος κορονοϊός εμφανίστηκε εκτός των συνόρων της.

Ο ιός αυτός έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα τον θάνατο περισσότερων από δύο εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο και έχει προσβάλλει δεκάδες εκατομμύρια, ενώ έχει βαρύτατες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

"Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί, η συνεργασία με τους Κινέζους συναδέλφους μας είναι καλή. Εξετάζουμε τα δεδομένα", πρόσθεσε ο Ράιαν. "Είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, όμως έχουμε την αίσθηση ότι προοδεύουμε λίγο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και του μέλλοντος".