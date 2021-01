Κοινωνία

Επίθεση σε σπίτι δικαστή

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές και αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας.Τρεις προσαγωγές. Ποιοι κρύβονται πίσω από την επίθεση.

Μπογιές και τρικάκια έριξαν χθες το βράδυ άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου στην κεντρική είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαμένει δικαστικός.

Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και έριξαν μπογιές και τρικάκια.

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές ατόμων, που εντοπίστηκαν στην περιοχή, όμως δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου Terra Incognita, η επίθεση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Η Ένωση Δικαστών-Εισαγγελέων καταδικάζει την επίθεση στην οικία δικαστικού λειτουργού

Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

“Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινή επίθεση στην κατοικία συναδέλφου, Εφέτη Θεσσαλονίκης. Τέτοιες θρασύδειλες ενέργειες που στοχεύουν στον εκφοβισμό του συνόλου του Δικαστικού Σώματος, το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι να αποτελούν το μόνιμο άλλοθι για την περιστολή ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει τις συνθήκες για την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων Δικαστών και Εισαγγελέων.”

Φωτογραφία: thestival.gr