Γυμνάσια - Λύκεια: Με αυστηρά μέτρα η επιστροφή των μαθητών

Τι θα ισχύσει για τις “κόκκινες” περιοχές. Τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό. Μεταφορά διαγωνισμάτων στο β΄ τετράμηνο.

Μετά από ένα διάστημα δυόμιση μηνών θα συνεχίσουν τη δια ζώσης λειτουργία τους τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς την επόμενη Δευτέρα μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων θα επιστρέψουν στα θρανία τους.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Λύκεια στις αποκαλούμενες “κόκκινες” περιοχές, τις περιοχές δηλαδή με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Στις περιοχές αυτές, θα συνεχίσουν δια ζώσης τα μαθήματα μόνο τα Γυμνάσια, ενώ τα Λύκεια θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση.

Εν αναμονή οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές

Όπως ανακοινώθηκε, τα Πανεπιστήμια, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα φροντιστήρια, τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα παραμένουν σε εξ αποστάσεως λειτουργία. Έτσι, μετατίθεται σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων το τι μέλει γενέσθαι για τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές.

Τα μέτρα πρόληψης

Το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων θα «φέρει» μαζί του και μέτρα πρόληψης, όπως είναι αναμενόμενο. Αυτά θα είναι τα εξής:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών

Σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες

Χρήση αντισηπτικών

Σχολαστικοί καθαρισμοί

Τακτικοί αερισμοί των χώρων

Ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Σχολικοί εορτασμοί με μέτρα

Επισκέψεις / περίπατοι ανά τμήμα.

Επιπλέον των παραπάνω, θα συνεχιστούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στα σχολεία.

Τεστ και για μαθητές άνω των 16

Η ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί ήδη για το κλείσιμο ραντεβού των εκπαιδευτικών προκειμένου να εξεταστούν δωρεάν για τον κορονοϊό, πλέον θα είναι διαθέσιμη και για τους μαθητές και τις μαθήτριες άνω των 16 ετών. Έτσι, στο edu.testing.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτηθούν δωρεάν εξέταση για τον κορονοϊό. Στη συνέχεια, θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους μέσω SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα, στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για την πραγματοποίηση του τεστ.

Πρόκειται για ένα μέτρο «καθαρά προληπτικής φύσης», που σχετίζεται με την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας.

Τι θα ισχύσει για τις “κόκκινες” περιοχές

Όσον αφορά στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα Γυμνάσια θα λειτουργήσουν δια ζώσης, ενώ τα Λύκεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν εξ αποστάσεως, με τηλεκπαίδευση, και όχι δια ζώσης. Όσον αφορά στα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και στις περιοχές αυτές.

Μεταφορά διαγωνισμάτων στο β΄ τετράμηνο

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται η μεταφορά των διαγωνισμάτων του α΄ τετραμήνου στο β΄ τετράμηνο, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η γραπτή δοκιμασία δια ζώσης εγκαίρως.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην εγκύκλιο, που υπογράφει η αρμόδια Υφυπουργός, Ζέττα Μακρή, «εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο η ωριαία γραπτή δοκιμασία, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο».

Έτσι, οι βαθμολογίες του α΄ τετραμήνου μπορεί να διαμορφωθούν και χωρίς την ύπαρξη διαγωνίσματος, αλλά με βάση την απόδοσή τους στην τάξη (φυσική και ηλεκτρονική) και από τα τεστ που έδωσαν στις τάξεις δια ζώσης.

Κεραμέως: Γυρίζουμε στα θρανία τηρώντας τα μέτρα

«Γυρίζουμε στα θρανία τηρώντας τα μέτρα, μαθαίνουμε ασφαλείς», ήταν το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, κατά την ανακοίνωση του ανοίγματος Γυμνασίων και Λυκείων.

«Η πανδημία δεν σταματά την Παιδεία», ανέφερε και τόνισε ότι το άνοιγμα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί «το επόμενο βήμα», που αναμένουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, στελέχη εκπαίδευσης. «Όλοι ανυπομονούν να επανέλθουν στην σχολική καθημερινότητα και υπογραμμίζουν τη σημασία της επιστροφής στις τάξεις. Και για την Κυβέρνηση η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα», επεσήμανε η κ. Κεραμέως.