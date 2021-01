Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: τα επίπεδα μόλυβδου στο Καρά Τεπέ

Ανακοίνωση - απάντηση του Υπουργείου Μετανάστευσης σε δημοσιεύματα του Τύπου για την παρουσία μόλυβδου στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ.

Σε απάντηση δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην πιθανή παρουσία μόλυβδου σε τμήμα του προσωρινού Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, απαντά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δημοσιοποιώντας επιστημονική ανάλυση δεδομένων, βάσει της οποίας όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε σε μια σειρά άμεσων ενεργειών.

Όπως είναι γνωστό η νέα - προσωρινή δομή στην Καρά Τεπέ προέκυψε ως λύση σε μια επείγουσα ανάγκη, προκειμένου να προσφέρει στέγαση σε πλέον των 9000 τότε αιτούντων άσυλο/ μεταναστών που είχαν μείνει άστεγοι μετά τις πυρκαγιές στη Μόρια τον Σεπτέμβριο του 2020. Η δομή καταλαμβάνει μια περιοχή 341 στρεμμάτων εκ των οποίων μόλις τα 21 αποτελούν πρώην πεδίο βολής του Ελληνικού Στρατού.

Όπως σημειώνει το Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, «με δεδομένες τις επείγουσες συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε η δομή και την πρότερη χρήση τμήματος αυτής ως πεδίου βολής, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα, ήδη από την αρχική φάση της εγκατάστασης:

1. Ανίχνευση για υπολείμματα βλημάτων από ειδική μονάδα του Ελληνικού Στρατού

2. Επιχωμάτωση του εδάφους σε ύψος 50 cm

3. Επικάλυψη του εδάφους με χαλίκι ύψους 20 cm

4. Αξιολόγηση της περιοχής από διεθνή επιτροπή ειδικών, η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 'Ασυλο (EASO)».

Στις 24 μάλιστα του περασμένου Νοεμβρίου όπως σημειώνει με ανακοίνωση του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, «σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέθεσε το ζήτημα της αξιολόγησης του χώρου στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), έναν επιστημονικό φορέα με μακρόχρονη εμπειρία και ειδικό επιστημονικό προσωπικό στη διάθεση του. Και εν αναμονή των αποτελεσμάτων, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ήδη προέβη στην απομάκρυνση των εναπομενουσών στην περιοχή του πρώην πεδίου βολής σκηνών ως προληπτικό μέτρο».

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων που ελήφθησαν από το έδαφος, η οποία διεξήχθη με βάση τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα επιστημονικά πρωτόκολλα, εστάλησαν στο Υπουργείο μας στις 8.12.2020.

Συνελέγησαν 12 δείγματα, εκ των οποίων τα 11 βρίσκονταν σε χώρους του ΚΥΤ που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο και το 12ο από χώρο διοίκησης, εκτός οικιστικής χρήσης. Όλα τα δείγματα εντός οικιστικής περιμέτρου (δηλ. τα 11) είχαν δεδομένα συγκέντρωσης μόλυβδου κάτω από τα διεθνή όρια για οικιστική χρήση. Στο 12ο δείγμα εδάφους, που ελήφη από σημείο εκτός οριοθετημένης (κατοικημένης) περιοχής, τα δεδομένα συγκέντρωσης μολύβδου ήταν πάνω από τα ανωτέρω αποδεκτά όρια.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, το Υπουργείο έλαβε περαιτέρω μέτρα. Ειδικότερα:

1. Περαιτέρω επιχωμάτωση της περιοχής με νέο χώμα ύψους 50 εκατοστών.

2. Περαιτέρω επικάλυψη της περιοχής με νέο χαλίκι ύψους 20 εκατοστών.

3. Κατασκευή τσιμεντένιας βάσης στις περιοχές διοίκησης, υποδοχής και καταγραφής ώστε να περιορίσει περαιτέρω τον όποιο δυνητικό κίνδυνο.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν εξελίξει, θα διεξαχθεί εκ νέου έρευνα για τη λήψη πρόσθετων δειγμάτων εδάφους, ώστε να διασφαλισθεί ότι κανείς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο».

Στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνει ότι «έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του και, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωράει στην κατασκευή νέας κλειστής / ελεγχόμενης δομής στη Λέσβο». Και καταλήγει: «Μέχρι σήμερα, είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουν προκύψει τέτοια επίπεδα παρουσίας μόλυβδου εντός της οριοθετημένης περιοχής, τα οποία να απαιτούν ειδικότερες παρεμβάσεις και αναθεώρηση του σχεδιασμού των κατασκευαστικών έργων στην προσωρινή δομή. Το επόμενο διάστημα θα γίνει από την πλευρά μας επιτόπια παρέμβαση ενημέρωση τόσο των αιτούντων άσυλο / μεταναστών, όσο και των εργαζομένων στη δομή.».