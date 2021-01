Υγεία - Περιβάλλον

Σοφία Κωστούρου: Το συγκινητικό μήνυμα νοσηλεύτριας για τον εμβολιασμό (βίντεο)

Πώς σχολίασε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, το βιντεοσκοπημένο μήνυμά της για τον εμβολιασμό και την κρίση κορονοϊού.

Συγκλονίζει το μήνυμα μίας νοσηλεύτριας για την “περιπέτεια” με τον κορονοϊό και τον εμβολιασμό, το οποίο μοιράστηκε μέσω των social media ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

«Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον COVID. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος… Να παλέψεις για την υγεία τόσων συνανθρώπων μας και μαζί να πρέπει να προστατεύσεις και τη δική σου υγεία», αφηγείται η Σοφία Κωστούρου, νοσηλεύτρια επιτήρησης λοιμώξεων στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

«Αυτήν τη στιγμή, όμως, έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο κι αυτό τα αλλάζει όλα. Το εμβόλιο είναι ζωή!», τονίζει.

Θυμάται τον πρώτο εμβολιασμό που έκανε και περιγράφει όσα ένιωσε, με τρεμάμενη φωνή από τη συγκίνηση. «Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το “ευχαριστώ” που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω!».

«Και όταν φύγει αυτός ο ιός από τη ζωή μας, νομίζω θα έχω να το λέω ότι ήμουν κι εγώ εκεί κι έκανα από τον ρόλο μου όσα περισσότερα μπορούσα…», συμπληρώνει.

Σχολιάζοντας το βίντεο, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε πως η Σοφία «μιλάει μέσα από την καρδιά της, με λογισμό και με όνειρο».