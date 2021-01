Κοινωνία

Κλέφτης με αδυναμία στα... ποδήλατα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 37χρονο για κλοπές κατ' εξακολούθηση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Σε ποιες περιοχές "χτυπούσαν¨".

Συνελήφθη 37χρονος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το πρωί της 20ής Ιανουαρίου 2021 στην Αγία Παρασκευή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης για κλοπές κατ΄εξακολούθηση.

Λίγο νωρίτερα είχε αφαιρέσει ποδήλατο από πυλωτή πολυκατοικίας στην περιοχή.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, ο 37χρονος κινούμενος πρώτες πρωινές ώρες με συνεργούς του που αναζητούνται, έμπαιναν σε αυλές σπιτιών και πυλωτές και υπόγειους χώρους πολυκατοικιών και έκλεβε ποδήλατα και ηλεκτρικά εργαλεία.



Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 14 περιπτώσεις κλοπών στις περιοχές Παλλήνης, Γέρακα και Αγίας Παρασκευής.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.