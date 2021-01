Τεχνολογία - Επιστήμη

18χρονος σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να ανεβάσει βίντεο στο TikTok

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την ζωή του πλήρωσε ένας νεαρός το ριψοκίνδυνο βίντεο που ήθελε να αναρτήσει στο TikTok. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενο τρένο στο Πακιστάν την ώρα που ένας φίλος του τον βιντεοσκοπούσε να περπατάει κατά μήκος των γραμμών του τρένου για βίντεο το οποίο ήθελε να αναρτήσει στο TikTok, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο προάστιο Ραουαλπίντι, κοντά στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Ο 18χρονος Χάμζα Ναβίντ περπατούσε κατά μήκος των γραμμών του τρένου την ώρα που ένας φίλος του τον βιντεοσκοπούσε, δήλωσε ο εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών Ράζα Ραφάκατ Ζαμάν.

"Το τρένο το οποίο ερχόταν τον χτύπησε καθώς πόζαρε για ένα βίντεο και περπατούσε στις σιδηροδρομικές γραμμές", πρόσθεσε ο Ζαμάν. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έσπευσαν στην περιοχή, συνέχισε, αλλά ο νεαρός άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Φίλοι του θύματος δήλωσαν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ότι το βίντεο που γύριζε ήθελε να το αναρτήσει στο TikTok και στους άλλους λογαριασμούς που είχε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε ο Ζαμάν.

Αξιωματούχος της αστυνομίας επιβεβαίωσε την είδηση για το δυστύχημα.

Οι λήψη φωτογραφιών σέλφι και βίντεο για να αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ δημοφιλής στο Πακιστάν, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, όπου πολλοί νέοι ενημερώνουν με την ανάρτησή τους τους λογαριασμούς τους στο Facebook, το Twitter και το TikTok.

ΣΜ