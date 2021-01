Αθλητικά

Κορονοϊός - Μουντιάλ Συλλόγων: Με μάσκα και υποχρεωτικό αρνητικό τεστ οι φίλαθλοι

Το εμιράτο προετοιμάζεται να φιλοξενήσει σε λίγες ημέρες το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ τα κρούσματα παρουσιάζουν έξαρση.

Οι Αρχές του Κατάρ, όπου από τις 4 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου θα φιλοξενηθεί το Μουντιάλ Συλλόγων με μειωμένη χωρητικότητα των σταδίων, θα απαιτήσουν από τους φιλάθλους να είναι “αρνητικοί” στην COVID-19, προκειμένου να παραλάβουν τα εισιτήριά τους για τα ματς της διοργάνωσης.

«Οι φίλαθλοι θα πρέπει να υποβληθούν σε γρήγορες δοκιμές PCR ή δοκιμές αντιγόνου, έως και 72 ώρες πριν από κάθε αγώνα. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, θα μπορούν να λάβουν το εισιτήριό τους», δήλωσε σχετικά, ο σύμβουλος αθλητικών υποθέσεων στο Υπουργείο Υγείας, Αμπντουλουαχάμπ αλ Μουσλέχ, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Ντόχα και πρόσθεσε πως η κοινωνική αποστασιοποίηση, η χρήση προστατευτικής μάσκας, η εφαρμογή ανίχνευσης επαφών και η χρήση απολυμαντικού, θα είναι υποχρεωτικά.

Ο αριθμός των θεατών που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες, περιορίζεται στο 30% της χωρητικότητας καθενός από τα δύο στάδια των 40.000 θέσεων, τα οποία δεν θα φιλοξενήσουν ξένους φιλάθλους, δεδομένου του ταξιδιωτικού περιορισμού στο Κατάρ, που έχει τεθεί σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα κρούσματα κορονοϊού στο εμιράτο, αυξάνονται σταθερά, με 59,5 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα την περασμένη εβδομάδα, αύξηση 15% από την προηγούμενη εβδομάδα.

Το ποσοστό θνησιμότητας είναι πολύ χαμηλό και οι περιπτώσεις παραμένουν χαμηλότερες από ό,τι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες της περιοχής.

«Αυτή η μικρή άνοδος, σημαίνει ότι δεν θα αυξήσουμε τη χωρητικότητα πέραν του 30%», επιβεβαίωσε ο Μουσλέχ.