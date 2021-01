Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Συμφωνία για παραγωγή του εμβολίου Sputnik V στην Τουρκία

Υπεγράφη η σχετική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας.

Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει μία συμφωνία με την Τουρκία για την παραγωγή του εμβολίου Sputnik V κατά της πανδημίας COVID-19, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το RDIF πρόσθεσε ότι άρχισε τη μεταφορά της τεχνολογίας παραγωγής του εμβολίου, στην Τουρκία.

Το ίδιο ταμείο, έχει υπογράψει συμφωνίες για την παραγωγή του Sputnik V με (φαρμακευτικές) βιομηχανίες στη Νότια Κορέα, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Βραζιλία, στη Λευκορωσία, αλλά και στο Καζακστάν.