Αθλητικά

Κόπα Άφρικα: Λίντα Ταφέσε, η πρώτη γυναίκα διαιτητής σε αγώνα

Η Λίντια Ταφέσε θα γράψει ιστορία στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, καθώς θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα διευθύνει αγώνα κορυφαίας διοργάνωσης.

Ιστορία στο αφρικανικό ποδόσφαιρο θα «γράψει» σε λίγες ώρες, η Λίντια Ταφέσε. Απόψε το βράδυ (23/1, 21:00) η 40χρονη από την Αιθιοπία, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα διευθύνει αγώνα κορυφαίας διοργάνωσης, καθώς ορίσθηκε να «σφυρίξει» στην αναμέτρηση Ναμίμπια-Τανζανία για το Κόπα Αφρικα.

Η Ταφέσε άρχισε από πολύ μικρή να ασχολείται με τον αθλητισμό, καθώς στα νεανικά της χρόνια, έπαιζε μπάσκετ και κανείς δεν περίμενε πως θα... αλλάξει παιχνίδι και θα κάνει καριέρα ως διαιτητής ποδοσφαίρου.

«Έπαιζα ποδόσφαιρο στο σχολείο, αλλά το μπάσκετ ήταν το πρώτο μου άθλημα. Το ενδιαφέρον μου για την διαιτησία, άρχισε όταν ένας από τους προπονητές μας, έκανε κάποια μαθήματα και κάλεσε μερικούς από εμάς, από την ομάδα μπάσκετ. Ήταν πολύ δύσκολο όταν άρχισα, γιατί κάποιες φορές, μερικοί άνθρωποι ρωτούσαν γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ με την διαιτησία, όταν δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες που κάνουν το ίδιο. Αρχισα από τις μικρές κατηγορίες και το 2005 έγινα διαιτητής πρώτης κατηγορίας», έχει δηλώσει η Ταφέσε που είναι η πρώτη Αφρικανή με το σήμα της FIFA.