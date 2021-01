Πολιτική

Μητσοτάκης: Μήνυμα για τον εμβολιασμό κατά την επίσκεψή του στα Καμίνια

Για μήνυμα διαγενεακής αλληλλεγύης έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας, το οποίο λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο.

Το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια, μία από τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που λειτουργούν και ως εμβολιαστικά κέντρα στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Ελευθερία”, επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με ηλικιωμένους άνω των 85 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν στο Κέντρο έχοντας προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους, και με συνοδούς τους, ενώ ενημερώθηκε από το προσωπικό για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά κανονικά, βάσει του προσεκτικού προγραμματισμού που έχει γίνει και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Τόνισε ότι έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 140.000 πολίτες, ενώ από την Παρασκευή εντάχθηκε στην πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού η αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα.

«Η διαδικασία του εμβολιασμού προχωράει ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει. Χθες κάναμε παραπάνω από 17.000 εμβόλια σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχουμε ξεπεράσει τους 140.000 εμβολιασμούς από τότε που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και με αυτή την ταχύτητα. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα εμβόλια, πλην όμως ο αριθμός των εμβολίων - ως γνωστόν - είναι καθορισμένος από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τις εταιρείες και από τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όπως ξέρετε έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλικίες από 80 έως 84 ετών. Έχουμε ήδη μια πολύ θετική πρώτη ανταπόκριση ως προς τα ραντεβού τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω της άυλης συνταγογράφησης και θα συνεχίσουμε με αυτούς και με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς», προσέθεσε.

«Μήνυμα διαγενεακής αλληλεγγύης»

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των δομών υγείας για το πολύτιμο έργο του από την αρχή της πανδημίας, ενώ τόνισε πως οι συγκινητικές εικόνες με τους ηλικιωμένους που εμβολιάζονται συνοδευόμενοι από συγγενείς τους - άνθρωποι που πίσω από τις μάσκες θα μπορούσαν να είναι οι δικοί μας άνθρωποι - προσωποποιούν το μήνυμα της αλληλεγγύης μεταξύ γενεών.

«Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή εικόνα, νομίζω θα την επιβεβαιώσουν και οι υγειονομικοί, των συμπολιτών μας οι οποίοι προσέρχονται σε αυτή τη διαδικασία με τους συγγενείς τους, με ενθουσιασμό, με αισιοδοξία. Και στέλνουν με αυτόν τον τρόπο ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα διαγενεακής αλληλεγγύης, φροντίζοντας πρώτα και πάνω απ’ όλα τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια του εμβολιασμού», σημείωσε.

Το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια άρχισε τη χορήγηση εμβολίων στις 20 Ιανουαρίου και διαθέτει τέσσερις γραμμές εμβολιασμού. Καθημερινά εξυπηρετεί πολλές δεκάδες πολίτες, με τον αριθμό των εμβολιασμών που γίνονται ανά ημέρα να αυξάνεται σταθερά.

«Κάθε μέρα αυξάνονται οι προσελεύσεις των πολιτών και θα φτάσουμε εντός της επόμενης εβδομάδος - απ’ ότι φαίνεται από το σύστημα των ραντεβού - στα 200 άτομα. Συνεχίζουμε με ενθουσιασμό και όλη η ομάδα, εδώ του Κέντρου Υγείας Καμινίων, έχει ανταποκριθεί άμεσα και με ασφάλεια για το εθνικό εγχείρημα του εμβολιασμού. Ευχαριστώ και πάλι τον κ. πρωθυπουργό που μας έκανε την τιμή και επισκέφθηκε μια περιοχή η οποία ήταν πολύ υποβαθισμένη τις περασμένες δεκαετίες», δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Παναγιώτης Κωνσταντάκος.

«Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που παίρνουμε από τον κόσμο και πραγματικά είναι και η καλύτερη ανταμοιβή. Παίρνουμε μια τέτοια αγάπη που εγώ, είμαι 30 χρόνια γιατρός, δεν το έχω ξαναπάρει. Και πραγματικά αισθανόμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που είμαστε εδώ για να το προσφέρουμε αυτό», ανέφερε από την πλευρά του ο συντονιστής της εμβολιαστικής μονάδας, Κωνσταντίνος Κανταρζής.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο διευθυντής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστος Ροϊλός και ο υποδιοικητής της, Περικλής Αλεβίζος.