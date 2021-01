Τοπικά Νέα

Τον τσάκωσαν στο “νταλαβέρι” και το έσκασε με ηλεκτρικό πατίνι

Τον έπιασαν εν ώρα διακίνησης ναρκωτικών και προσπάθησε να διαφύγει με ηλεκτρικό πατίνι. Πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν.

Με ηλεκτρικό πατίνι επιχείρησε να διαφύγει 35χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την ώρα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο και έναν 41χρονο να προβαίνουν σε αγοραπωλησία ναρκωτικών στην περιοχή της πλατείας Αγίου Γεωργίου.

Στη θέα των αστυνομικών ο 35χρονος προσπάθησε να διαφύγει με ηλεκτρικό πατίνι, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της πόλης από αστυνομικούς των διευθύνσεων Αστυνομίας, Ασφαλείας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επτά άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.