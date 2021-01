Κόσμος

Πέθανε ο Larry King

Παγκόσμια θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του θρύλου των talk show, Larry King, ο οποίος νοσηλευόταν με κορονοϊό σε νοσοκομείο.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία, 87 ετών, ο θρυλικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του CNN, Larry King, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, προσβεβλημένος από κορονοϊό. Τη θλιβερή είδηση για τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο πασίγνωστος δημοσιογράφος είχε αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων υγείας, όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό, καρκίνο του προστάτη και του πνεύμονα.

Ο «Μοχάμεντ Άλι της δημοσιογραφίας», όπως τον αποκαλούσαν, είχε τιμηθεί ανάμεσα σε άλλα με βραβείο Emmy, ενώ το 1997 απέκτησε δικό του αστέρι στη Λεωφόρο των Αστέρων του Χόλιγουντ.

Στο φιλανθρωπικό του εντάσσεται το Καρδιολογικό Κέντρο Λάρι Κινγκ, το οποίο καλύπτει τα ιατρικά έξοδα ανθρώπων με καρδιακές παθήσεις, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο το στίγμα που του έχει αφήσει το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο το οποίο υπέστη το 1987.

Ο Λάρι Κινγκ είχε νυμφευτεί συνολικά 8 φορές και είχε αποκτήσει 5 παιδιά, 9 εγγόνια και 4 δισέγγονα.