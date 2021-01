Κόσμος

Τσαβούσογλου: τυχόν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας θα τα καταστρέψουν όλα

Το μήνυμα του Τούρκου ΥΠΕΞ προς την ΕΕ. Τι είπε στον Στόλτενμπεργκ για τους S-400.

Συνέντευξη στο Politico παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ανέφερε ότι είπε «σε όλους ότι τυχόν περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας θα καταστρέψουν τα πάντα» και συμπλήρωσε ότι «αυτός ο διάλογος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ώστε κανείς να μην μπορεί να δικαιολογήσει περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας».

«Αρχίσαμε να δίνουμε θετικά μηνύματα επειδή πήραμε την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου ως τεταμένο χέρι της ΕΕ προς την Τουρκία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανταποκριθήκαμε», σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός.

Όπως αναφέρει το άρθρο, υποστήριξε ότι η γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο ήταν απλώς «απειλητική», ενώ η γλώσσα τον Δεκέμβριο ήταν «καλύτερη», αλλά εξακολουθούσε να περιέχει μέρη με τα οποία δεν συμφωνούσε η Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ , ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υπερασπίστηκε την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S400, το οποίο ανησυχεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και ώθησε τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Άγκυρα, επισημαίνει το Politico.

«Το συζητήσαμε και του είπα ότι η πρότασή μας προς την προηγούμενη διοίκηση βρίσκεται στο τραπέζι, για τη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ προσεκτικά και το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σε αυτό», ανέφερε και προσέθεσε ότι «αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα, αντί για κυρώσεις».

Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υπογράμμισε ότι «αυτό που είπα ήταν πολύ ξεκάθαρο: αν δεν έχουμε εγγυήσεις για την αγορά συστημάτων αεροπορικής άμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες… ή από άλλους συμμάχους… πρέπει να αναζητήσουμε άλλες εναλλακτικές».