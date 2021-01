Πολιτική

Λοβέρδος: θα διεκδικήσω την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους στόχους του και πως χαρακτήρισε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, επισημαίνοντας ότι πιστεύει πως μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον της παράταξης και να συμβάλει στο μέλλον της πατρίδας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος του είναι ο υπερδιπλασιασμός δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής γιατί το δικαιούται (το κόμμα) λόγω και της ιστορίας του και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ένα κόμμα με 6% να συνεργαστεί με άλλο κόμμα γιατί θα το καταπιεί.

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ως ιδεολογικό αντίπαλο και τον ΣΥΡΙΖΑ ως υπαρξιακό αντίπαλο.