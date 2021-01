Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Ιδιαίτερα υψηλός παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ σχετικά σταθερός φαίνεται να είναι ο αριθμός των κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στην Ελλάδα είναι 605. Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων τα 6 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίζονται, το τελευταίο 24ωρο, 256 νέα κρούσματα, τα 65 εκ των οποίων στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 65 νέες μολύνσεις και 18 στη Χαλκιδική.

Η κατανομή των 599 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: