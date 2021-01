Οικονομία

Κορονοϊός: η Γερμανία αφαίρεσε ελληνικές περιοχές από την “κόκκινη λίστα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες περιοχές παραμένουν στη λίστα, για τις οποίες ισχύει η προειδοποίηση για αποφυγή «μη αναγκαίων, τουριστικών ταξιδιών».

Η Αττική και το Βόρειο Αιγαίο δεν θα περιλαμβάνονται από αύριο 24.1.2021 στον κατάλογο με τις «περιοχές κινδύνου» του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, για τις οποίες ισχύει η προειδοποίηση για αποφυγή «μη αναγκαίων, τουριστικών ταξιδιών».

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών επισημάνσεων που αφορούν την Ελλάδα, οι δύο περιοχές δεν ανήκουν πλέον στις «περιοχές κινδύνου», στις οποίες ωστόσο εξακολουθούν να περιλαμβάνονται η Θεσσαλία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία, όπου τα κρούσματα κορονοϊού υπερβαίνουν τα 50 ανά 100.000 κατοίκους σε μία εβδομάδα.