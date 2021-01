Παράξενα

Κορονοϊός: θέατρο στη βιτρίνα κλειστού καταστήματος (βίντεο)

Συγκρότημα άνοιξε ένα "Παράθυρο Πολιτισμού" σε κτίριο της αγοράς της Πράγας, όπου το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει μια ζωντανή παράσταση τηρώντας παράλληλα τους κανόνες ασφαλείας.