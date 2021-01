Αθλητικά

Ο Κολοσσός προσγείωσε… το Περιστέρι

Σπουδαία νίκη για τους Ροδίτες κόντρα στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του για την 12η αγωνιστική της Basket League ο Κολοσσός, που επικράτησε του Περιστερίου στη Ρόδο με 80-65. Η ομάδα της Ρόδου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7 ενώ αντίθετα το Περιστέρι βρίσκεται στο 7-5.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κερέμ Καντέρ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους (6/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές) ενώ μάζεψε και 11 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Ντομινίκ Αρτις (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ) και Βασίλης Ξανθόπουλος (10 πόντοι, 6 ασίστ).

Σε ότι αφορά στο Περιστέρι, που παρατάχθηκε χωρίς τον Γιάννη Μπουρούση και τον Βαγγέλη Μάντζαρη, ο Μάρβιν Τζόουνς είχε 14 πόντους και 12 ριμπάουντ ενώ 16 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Τρε ΜακΛίν.

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 42-30, 56-52, 80-65

Διαιτητές: Μάνος-Ψαριανός-Παντελίδης (Ξάνθος)

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Η.Καντζούρης): Καμαριανός 2, Άρτις 16 (2/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο), Άντριτς 3 (1/7 σουτ), Ζάρας 13 (1), Γκόινς 8 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ξανθόπουλος 10 (2 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λιάπης, Καντέρ 22 (6/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπιλής, Σπάισερ 6 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Α.Πεδουλάκης): Πέτεγουεϊ 10 (3/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καράμπελας 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ΜακΛίν 16 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 14 (4/5 δίποντα, 6/6 βολές, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Κρόκετ 7 (1), Σκορδίλης 2, Γούνταρντ 5 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαλούστρος, Βασιλόπουλος, Γκουτιέρεζ 8 (3/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)