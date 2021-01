Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πορτογαλία: θλιβερά ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων και κρουσμάτων

Η χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, που έχει παραπλήσιο πληθυσμό με την Ελλάδα κατέγραψε περισσότερα από 15.000 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες.

H Πορτογαλία ανέφερε σήμερα 15.333 νέα περιστατικά μολύνσεων από την COVID-19 και 274 θανάτους, καταγράφοντας ημερήσιο ρεκόρ, τόσο αριθμού περιστατικών, όσο και θανάτων, καθώς η χώρα προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο μία έξαρση της πανδημίας, που άρχισε μετά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Πορτογαλία με πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο από 10.000.000 κατοίκους, ενώ είχε αντιμετωπίσει θετικότερα, το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Τώρα, έχει τον υψηλότερο κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο, νέων κρουσμάτων και θανάτων ανά εκατομμύριο ανθρώπων, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα παρακολούθησης δεδομένων www.ourworldindata.org