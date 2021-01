Κόσμος

Θρήνος για τη 10χρονη που πέθανε μετά από πρόκληση στο “Tik Tok” (βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος μίας 10χρονης, η οποία συμμετείχε σε διαδικτυακή πρόκληση, στην δημοφιλή στους νέους εφαρμογή "Τικ Τοκ".