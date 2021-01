Υγεία - Περιβάλλον

Ιατρικό θαύμα: μεταμόσχευση άνω άκρων σε ακρωτηριασμένο άνδρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέτυχαν την μεταμόσχευση άνω άκρων σε άνδρα που είχε χάσει, σε εργατικό ατύχημα, kαι τα δύο του χέρια από τους ώμους.