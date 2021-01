Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ηρακλής; ντέρμπι… με τα όλα του

Τελικά νίκησε η ομάδα που έκανε «πάρτι» μέσα στη ρακέτα.

Υπερείχε στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και δε δυσκολεύτηκε, επί της ουσίας, να υποτάξει σήμερα o ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports Arena, για τη 12η αγωνιστική της Basket League, τον Ηρακλή με 79-72. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 5η νίκη του στα 6 τελευταία παιχνίδια του.

Ο «Δικέφαλος» έκανε πάρτι στη ρακέτα (36-26 τα ριμπάουντ), εκτέλεσε τον αντίπαλό του από την περιφέρεια (10/19 τρίποντα, με τον «Γηραιό» να έχει 7/31) , στοιχεία που λειτούργησαν καταλυτικά για να γείρει η πλάστιγγα υπέρ του.

Κορυφαίοι για τους «ασπρόμαυρους» ήταν ο Μάλκομ Γκρίφιν (16π., 2 ασ., 2 κλ), Ζερμέιν Λοβ (12π., 6 ριμπ., 3 ασ), Σάγκαμπα Κονάτε (10π., 8 ριμπ). Ξεχώρισε περισσότερο για τον Ηρακλή ο Ολιβιέ Χάνλαν (17π. 2 ασ.).

Λειτουργώντας εξαιρετικά αμυντικά και έχοντας τον Γκρίφιν να «πυροβολεί» ο ΠΑΟΚ, μετά το αρχικό 0-2 του Χάνλαν για τον Ηρακλή, έγινε το απόλυτο αφεντικό στο παρκέ ως τις αρχές της δεύτερης περιόδου. Προηγήθηκε στο 5’ με +10 (14-4), στο 8’ με +13 (19-6), επίπεδο γύρω από το ήταν η διαφορά του και στο 12’ (28-17).

Με επιμέρους σκορ 13-2 και επιθετικούς εκφραστές τους Χάνλαν, Χάτσερ, ο «Γηραιός» ισοφάρισε στο 15’ (30-30). Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» άμεσα με συνεχείς πόντους του Τέρνερ (35-32) και ξέφυγε με +7 (47-40) στο 22’.

Ο Ηρακλής αντέδρασε εκ νέου και με σερί 11-2 προηγήθηκε με 49-51. Ο «Δικέφαλος», με δικό του 8-0 πήγε στο +6 στο 29’ (57-51), σκηνικό που έκανε ακόμη καλύτερο στο εξάλεπτο της τέταρτης περιόδου. Mε εκτελεστές από τα 6.75 τους Γκρίφιν, Μπιτς, Λοβ απέκτησε «αέρα» 12 πόντων (36’ 72-58) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 40-38, 57-56, 79-72

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Πουρσανίδης Κ., Λόρτος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Γκρίφιν 16 (2), Τσαλμπούρης 5 (1), Κακλαμανάκης 6, Καμπερίδης 3 (1), Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Μπιτς 5 (1), Κονάτε 10, Λοβ 12 (1), Μαργαρίτης 5 (1), Παπαντωνίου, Τέρνερ 9 (1).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Αστέριος Καλύβας): Ενετσιόνια 8, Σαγκς 9 (1), Καββαδάς 10 (9 ριμπ.), Μπόουλιν 10 (2), Χάνλαν 17 (1), Σχίζας, Τσαϊρέλης 4, Μουρ 3 (1), Βεργίνης, Χάτσερ 11 (2