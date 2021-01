Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: σε καραντίνα νοσοκομείο λόγω της βρετανικής μετάλλαξης

Μέχρι στιγμής έχουν βεβαιωθεί δεκάδες κρούσματα με τις Αρχές να φοβούνται ότι ο κατάλογος θα μεγαλώσει.

Οι γερμανικές υπηρεσίες υγείας έθεσαν σε καραντίνα ένα νοσοκομείο του Βερολίνου αφού 20 ασθενείς και μέλη του προσωπικού βρέθηκαν θετικοί στην πιο μεταδοτική παραλλαγή του νέου κορονοϊού, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία.

Η παραλλαγή αυτή φαίνεται ότι εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλον τον κόσμο.

Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται ή εργάζονται στο νοσοκομείο Χούμπολτ και έχουν προσβληθεί από την παραλλαγή Β117 ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, ανέφερε μια εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης των δημόσιων νοσοκομείων Vivantes.

Η καραντίνα σημαίνει ότι το νοσοκομείο Χούμπολτ δεν θα δέχεται νέους ασθενείς στο εξής.

Την Πέμπτη η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ κάλεσε τους πολίτες να σταματήσουν να διαμαρτύρονται για την αργή διαδικασία του εμβολιασμού και ταυτόχρονα υπερασπίστηκε την απόφασή παράτασης των περιοριστικών μέτρων, εξηγώντας ότι είναι αναγκαία για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της νέας, πιο επιθετικής παραλλαγής του SARS-CoV-2.