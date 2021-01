Κοινωνία

Μύκονος: μάστιγα οι κλοπές και διαρρήξεις (βίντεο)

Χειροπέδες σε δύο άτομα που διέρρηξαν οκτώ καταστήματα μέσα σε λίγες ημέρες, πέρασαν οι αστυνομικοί στη Μύκονο.