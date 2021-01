Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε η Περσεφόνη Μήττα

Τη χαρακτήριζαν "μάνα των καρκινοπαθών", καθώς ενδιαφερόταν, πονούσε και έτρεχε για όλους.

Έφυγε χθες από τη ζωή η επίτιμη πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας - Θράκης Περσεφόνη Μήττα.

Σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συγγενείς και στους οικείους της.

Αναφέρει ακόμα: «Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ανείπωτη θλίψη μας και την βαθύτατη συγκίνηση μας για την απώλεια της Περσεφόνης. Ήταν η μάνα όλων μας των καρκινοπαθών, ενδιαφερόταν, πονούσε και έτρεχε για όλους μας ακόμα και όταν η υγεία και οι δυνάμεις της είχαν κλονιστεί».