Ηλίας Μόσιαλος: Επίτιμος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η τελετή αναγόρευσης του κ. Μόσιαλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων.

Μετά από πρόταση του Πρύτανη και του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέκρινε ομόφωνα την αναγόρευση του Ηλία Μόσιαλου, καθηγητή Πολιτικής της Υγείας του London School of Economics (LSE), ως Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρύτανης Γιώργος Κοντάκης, δήλωσε ότι στο πρόσωπο του Ηλία Μόσιαλου το Πανεπιστήμιο Κρήτης τιμά τον επιστήμονα, αλλά και την συνεισφορά του στην επιστήμη και την χώρα.

Η τελετή αναγόρευσης του κ. Μόσιαλου ως επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τον Πρύτανη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων.