Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: άνθισε… το τριφύλλι

Οι «πράσινοι» διευρύναν το νικηφόρο σερί τους, με τον Αλεξανδρόπουλο να «κλέβει» την παράσταση σε μια από τις ωραιότερες φάσεις της σεζόν

Αν και «ζορίστηκε» πολύ από τον ΟΦΗ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τους Κρητικούς στο γήπεδο της Λεωφόρου στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League, έφτασε στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, διατήρησε για πέμπτο σερί ματς ανέπαφη την εστία του και πλησίασε ξανά την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Οι Σένκεφελντ και Καμπετσής τα «πράσινα» γκολ, με τον Αλεξανδρόπουλο να «υπογράφει» μία απ’ τις ωραιότερες φάσεις της σεζόν πριν το δεύτερο τέρμα των «πράσινων».

Ο Λάζλο Μπόλονι παρέταξε την ίδια ενδεκάδα που πήρε το «διπλό» πριν από έξι μέρες στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αφήνοντας εκ νέου στον πάγκο τα «ακριβά» συμβόλαια (Μακέντα, Καρλίτος, Βιγιαφάνιες κ.α.). Οι «πράσινοι» έδειξαν μεγαλύτερη «φρεσκάδα», πίεσαν από νωρίς ψηλά τον ΟΦΗ, αλλά στο πρώτο ημίωρο ήταν αναποτελεσματικοί, όποτε έφταναν στην περιοχή του Βάτερμαν, με αποκορύφωμα το σουτ του Εμμανουηλίδη στο 17’, που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 32’, από φάση διαρκείας μετά από κόρνερ του Παναθηναϊκού, ο Πούγγουρας γύρισε τη μπάλα προς τον Εμμανουηλίδη, εκείνος έβγαλε μία πολύ «ζυγισμένη» σέντρα προς τον Σένκεφελντ που είχε μείνει στην περιοχή του ΟΦΗ κι ο Ολλανδός με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, η άμυνα του Παναθηναϊκού συνελήφθη... κοιμώμενη, καθώς έμεινε πολύ ψηλά, ο Σαρδινέρο έφυγε στην κόντρα και σκόραρε προλαβαίνοντας τον Σένκεφελντ και τον Διούδη, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε μετά από ένα λεπτό από το VAR, το οποίο υπέδειξε (σωστά) πως ο επιθετικός του ΟΦΗ ήταν ελάχιστα μπροστά απ’ τον τελευταίο αμυντικό των «πράσινων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε πολύ, με τον Παναθηναϊκό να οπισθοχωρεί και να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα και τον ΟΦΗ να ξεθαρρεύει, παίρνοντας την κατοχή.

Παρά την πίεσή τους ωστόσο, οι Κρητικοί δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα διόδους προς την εστία του Διούδη, με εξαίρεση ένα σουτ του Τσιλιανίδη στο 66’ που κόντραρε κι έφυγε κόρνερ κι ένα πολύ άστοχο πλασέ του Ουές στο 72’.

Στο 77’ από σέντρα του Ουές ο Στάικος έχασε τρομερή ευκαιρία, καθώς βρέθηκε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή των «πράσινων», αλλά το τελείωμά του ήταν πολύ κακό κι έφυγε πολύ άουτ.

Στο 79’ ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στο 2-0, όταν μετά από πολύ ωραία συνεργασία των Βιγιαφάνιες, Μακέντα, ο Αϊτόρ δοκίμασε ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Το παιχνίδι πήρε άγρια ομορφιά στο τελευταίο τέταρτο, με τον ΟΦΗ να πλησιάζει ξανά στην ισοφάριση στο 82’, όταν μετά από σέντρα του Ουές, ο Διαμαντής έπιασε πονηρή σκαστή κεφαλιά, υποχρεώνοντας τον Διούδη σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Στο 87’ ο Αλεξανδρόπουλος έφτιαξε τη φάση της... χρονιάς, περνώντας τρεις παίκτες του ΟΦΗ με απίστευτη ατομική προσπάθεια και τη στιγμή που κλείστηκε από την άμυνα του ΟΦΗ, έβγαλε με καταπληκτικό τακουνάκι τη μπάλα προς τον Καμπετσή, που με ψύχραιμο πλασέ, έκανε το 2-0, «σφραγίζοντας» τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Αϊτόρ, Αλεξανδρόπουλος - Βαφέας, Νέιρα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο (75’ Βιγιαφάνιες), Εμμανουηλίδης (69’ Αϊτόρ), Καμπετσής (90’ Χατζηθεοδωρίδης), Ιωαννίδης (69’ Μακέντα).

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Βάτερμαν, Σελίμοβιτς, Διαμαντής, Γιαννούλης (85’ Ντε Γκουζμάν), Ουές, Βαφέας (61’ Τσιλιανίδης), Στάικος, Νέιρα, Κοροβέσης, Στάρτζεον (72’ Γρίβας), Σαρδινέρο.