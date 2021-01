Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κόντε κατά φαρμακοβιομηχανιών για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων

Ο Ιταλός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η χώρα του, προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη, υπερασπίζει με κάθε τρόπο τους πολίτες της και ζητά τον σεβασμό των συμφωνιών.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε πριν λίγο, μέσω Facebook, ότι η χώρα του θα προσφύγει, με κάθε ένδικο μέσο, για να ζητήσει τον σεβασμό των όρων των συμφωνιών που η Ιταλία υπέγραψε με τις φαρμακοβιομηχανίες Pfizer και AstraZeneca για την παράδοση των εμβολίων κατά του κορονοϊού.

H αναφορά του Ιταλού πρωθυπουργού παραπέμπει στη μείωση του ποσοστού εμβολίων που παραδόθηκαν από την Pfizer στην Ιταλία την τελευταία εβδομάδα (- 29% σε σχέση με την αρχική συμφωνία) και την ανακοίνωση της εταιρίας Astrazeneca ότι κατά το πρώτο τρίμηνο κυκλοφορίας του εμβολίου της, θα παραδώσει στην Ιταλία 60% λιγότερα εμβόλια από όσα είχαν συμφωνηθεί.

«Η επιβράδυνση της παράδοσης των εμβολίων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των συμφωνιών και προκαλεί τεράστιες ζημιές στην Ιταλία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με άμεσες συνέπειες επί της ζωής και της υγείας των πολιτών μας, αλλά και του κοινωνικού και οικονομικού ιστού μας που έχει ήδη πληγεί ιδιαίτερα, από ένα χρόνο πανδημίας», τόνισε επίσης ο Τζουζέπε Κόντε.