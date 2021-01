Κοινωνία

Ψηφιακό αντίγραφο πτυχίου μέσα από πλατφόρμα

Ποιες αλλαγές έρχονται στην τηλεκπαίδευση. Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε διαδικτυακό διάλογο με νέους.

Για τις προκλήσεις του αύριο μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε διαδικτυακό διάλογο που είχε με νέους στην διαδικτυακή ημερίδα που οργάνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Academy το Σάββατο 23 Ιανουαρίου με θέμα «Ψηφιακές προκλήσεις για το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο».

Όπως χαρακτηριστικά είπε «το πανεπιστήμιο θα αλλάξει πολύ τα επόμενα χρόνια» και μίλησε για την από κοινού προσπάθεια με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. «Προσπαθούμε κάποιες από τις διαδικασίες να τις κάνουμε ψηφιακές, πιο γρήγορες, πιο απλές» όπως για παράδειγμα μπορεί να λαμβάνει ο επιτυχών στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ένα γραπτό μήνυμα σχετικά με την σχολή που μπήκε. Το σχέδιο που εξετάζεται είναι «να πάμε και να στήσουμε στις αλληλεπιδράσεις που έχουν τα στελέχη του πανεπιστημίου με την διοίκηση και οι φοιτητές και κατόπιν να την ψηφιοποιήσουμε για να μπορεί κάποιος να λειτουργεί από απόσταση».

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για την από κοινού πρωτοβουλία με το υπουργείο Παιδείας για το ψηφιακό αντίγραφο πτυχίου. «Σύντομα πολλά πανεπιστήμια θα δίνουν ψηφιακά αντίγραφο του πτυχίου μέσα από μια πλατφόρμα», ενώ αναφέρθηκε και στην αλλαγή όσον αφορά στην αλληλεπίδραση του φοιτητή με την γραμματεία της σχολής του όσον αφορά στην εγγραφή, στην δήλωση των μαθημάτων κ.τ.λ. Επίσης, αλλαγές έρχονται και στην τηλεκπαίδευση, σχετικά με την παρακολούθηση μαθημάτων που θα μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως. «Ο κάθε καθηγητής θα έχει μια προσέγγιση ως προς το πόσο μπορεί να χρησιμοποιεί την τηλεκπαίδευση και να κάνει μάθημα από απόσταση. Νομίζω αυτό θα αξιοποιηθεί ως εργαλείο πολύ περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην τοποθέτησή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης πρέπει να γεννιούνται οι ιδέες στο πανεπιστήμιο και να μετατρέπονται γρήγορα σε φυτώριο ιδεών, χρειάζεται αλλαγή στην κουλτούρα, χρειάζεται να χτιστούν με πολύ συγκεκριμένες προσεγγίσεις προγράμματα σπουδών. «Χρειαζόμαστε τους μηχανισμούς εκείνους που θα επιτρέψουν στα πανεπιστήμια να γίνουν φυτώρια επιχειρηματικότητας».

Για το σύστημα εμβολιασμού

Για το σύστημα του εμβολιασμού τόνισε ότι «πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία που όμως είναι καινοτόμα σε διεθνές επίπεδο» και πρόσθεσε: «Όλες οι λίστες που δημιουργούμε με βάση τα ΑΜΚΑ για όλους εκείνους που είναι στις επιλέξιμες πληθυσμιακές κατηγορίες είναι μια τεράστια άσκηση από μόνο του». Όσο για το τι θα αφήσει ο κορονοϊός, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι θα γίνουν ραγδαίες αλλαγές που θα μείνουν μόνιμα, ειδικά στον τρόπο που λειτουργεί η εργασία, όπως η τηλεργασία, σε εργασία από απόσταση, να λειτουργούν χώρες όπως η δική μας ως πλατφόρμες προσέκλυσης στελεχών από το εξωτερικό. «Νομίζω ότι σίγουρα ό,τι έχει το πρώτο συνθετικό τηλε τότε έχει έρθει για να μείνει στην ζωή μας».

«Οι προκλήσεις του αύριο είναι πολύ μεγάλες. Είμαστε προ των πυλών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και ο πλανήτης λόγω πολλών νέων τεχνολογιών θα βιώσει τεράστιες και ξαφνικές αλλαγές» τόνισε. Ειδικότερα, ο υπουργός αναφερόμενος στο 5G τόνισε ότι σε λιγότερο από τρία χρόνια η κάλυψη του δικτύου στην χώρα μας θα φτάσει το 60%. Υπογράμμισε μάλιστα την τεράστια σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης κι ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς «το πιθανότερο είναι να κάνει κανείς περισσότερες από μια καριέρες στη ζωή του». Επεσήμανε μάλιστα ότι «πρέπει να πολύ γρήγορα να αρχίσουμε να τοποθετούμαστε όχι για το τοτέμ του παρελθόντος αλλά για τα μεγάλα διλήμματα του παρόντος και του μέλλοντος». Όπως ανέφερε ο υπουργός «αυτό που θα κάνει η 4η βιομηχανική επανάσταση θα είναι να μετατοπίσει την συζήτηση σε μια λογική πολλών μικρών προγραμμάτων στοχευμένης επιμόρφωσης που θα προσφέρουν τα πανεπιστήμια ή και άλλοι φορείς με στόχο να αποκτάς δεξιότητες».

Καταλήγοντας, ο κ. Πιερρακάκης σύστησε στους νέους που συμμετείχαν στη συζήτηση να επιλέγουν πράγματα που αγαπάνε, χωρίς να έχουν κύριο κριτήριο και οδηγό για την επιλογή των σπουδών τους την προοπτική μεγάλης αμοιβής και απολαβών, να έχουν ευελιξία, διάθεση για συνεχή μάθηση και κυρίως αγάπη για το αντικείμενο.