Δύσκολα η ΑΕΚ τον Ιωνικό Νίκαιας

Η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τελικά τη νίκη απέναντι στον Ιωνικό με 81-74 σε αναμέτρηση για την 12η ημέρα της Basket League. Με αυτή τη νίκη οι «κιτρινόμαυροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-3 ενώ ο Ιωνικός έχει ρεκόρ 4-8.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν ο Ματ Λοτζέσκι με 21 πόντους (6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα) ενώ 13 πόντους (8ασ.) είχε ο Κιθ Λάνγκφορντ και 16 πόντους (10 ριμπ.) είχε ο Γιάνικ Μορέιρα.

Όσον αφορά στον Ιωνικό,ο Νίκος Χουγκάζ είχε 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα ενώ ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης είχε 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 33-37, 53-56, 81-74

Διαιτητές: Παπαπέτρου Π.-Παναγιώτου-Κατραχούρας (Κάλφα)

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 16 (8/10 δίποντα, 0/1 βολή, 10 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Ματσιούλις 12 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μωραΐτης 2 (0/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λοτζέσκι 21 (6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Μόουζες 2, Λάνγκφορντ 13 (1/5 τρίποντα, 8 ασίστ), Γκίκας, Ρογκαβόπουλος 11 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σλότερ 4 (5 ριμπάουντ).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Αγγέλου): Πετρόπουλος 2 (1/5 σουτ), Μαυροκεφαλίδης 18 (7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Μουχαϊμίν 8 (3/10 σουτ), Τολιόπουλος 8 (3/11 σουτ), Χουγκάζ 15 (3/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, Πριτζέτ 12 (1), Χατζηκυριάκος, Βλάχος, Γιώτης, Χόλογουελ 11 (1).