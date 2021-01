Κοινωνία

Συνελήφθη ο κυβερνήτης ιστιοφόρου που προσάραξε στην Τήνο

Το σκάφος είχε κλαπεί από την Τουρκία και εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα.

Στη σύλληψη ενός 33χρονου Ρώσου υπηκόου, που εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα με ιστιοφόρο σκάφος που είχε κλαπεί από το Τσεσμέ Τουρκίας, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Τήνου.

Το ιστιοφόρο προσάραξε την Παρασκευή 22/01 στη θαλάσσια περιοχή ''ΚΙΟΝΙΑ'' της Τήνου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν δύο περιπολικά σκάφη όπου εντόπισαν το εν λόγω σκάφος.

Από τις έρευνες που διενήργησαν τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τήνου και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών με το σύνδεσμο του Λιμενικού Σώματος στην Πρεσβεία Ελλάδας στην Άγκυρα διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο ιστιοφόρο είναι προϊόν κλοπής που σημειώθηκε την 19.01.2021 στο Τσεσμέ.

Από τη Λιμενική Αρχή Τήνου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας καθώς εισήλθε παράνομα στον ελλαδικό χώρο.

Το ανωτέρω σκάφος παραμένει προσαραγμένο σε αμμώδη αβαθή και πρόκειται να αποκολληθεί προσεχώς.