Αθλητικά

Χρήστος Δώνης: Ο νέος “Έλληνας θεός” της Φένλο (βίντεο)

Δείτε το εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία βίντεο, με το οποίο η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην μέσου του Παναθηναϊκού.

Συμπαίκτης του Γιώργου Γιακουμάκη είναι εδώ και λίγες ώρες ο Χρήστος Δώνης.

Η ολλανδική Φένλο ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα μέσου από την Άσκολι, με ένα πολύ πρωτότυπο βίντεο, εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία, στο οποίο παρουσιάζει ως Έλληνα θεό τον Γιώργο Γιακουμάκη και συνοδεύεται από… συρτάκι.

Το συμβόλαιο του 26χρονου πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού με την Φένλο είναι εξάμηνης διάρκειας, με τη μορφή δανεισμού από την ιταλική ομάδα.