Πολιτισμός

Πατρινό καρναβάλι 2021: Διαφορετική η τελετή έναρξης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αυστηρά μέτρα προφύλαξης τα θεατρικά, μουσικά και χορευτικά δρώμενα. Διαδικτυακά οι εκδηλώσεις. Το μήνυμα του δημάρχου Πατρέων.

Με μία διαφορετική τελετή, λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό θέατρο “Απόλλων” η έναρξη του πατρινού καρναβαλιού, με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η τελετή περιελάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά και διαδικτυακά, μεταφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον παλμό του καρναβαλιού.

Οι δράσεις αυτές επικεντρώθηκαν σε ορισμένα από τα σημεία, γεγονότα σταθμούς της… υπεραιωνόβιας Ιστορίας του θεσμού, πλαισιωμένα με αγαπημένα και διαχρονικά καρναβαλικά τραγούδια, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν θεατρικά, μουσικά και χορευτικά δρώμενα.

Την έναρξη του καρναβαλιού κήρυξε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος στο μήνυμά του τόνισε ότι «μπορεί φέτος οι συνθήκες να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή και τη μαζικότητα, όμως οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί θα φθάσουν διαδικτυακά σε κάθε σπίτι, σε κάθε Πατρινό, σε κάθε φίλο του πατρινού καρναβαλιού σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, μεταφέροντας παντού ανάσα χαράς και αισιοδοξίας.»

«Αυτήν την περίοδο», συνέχισε ο δήμαρχος, «δεν μένουμε παθητικοί, αναστοχαζόμαστε όλοι, καρναβαλιστές, αρχηγοί πληρωμάτων, νεολαία, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών και όλη η πόλη ενωμένη βάζει τα θεμέλια για το καρναβάλι των επόμενων χρόνων.»

Παράλληλα, ο Κώστας Πελετίδης επεσήμανε ότι «η δημοτική Αρχή, ο καρναβαλικός οργανισμός και οι καρναβαλιστές δεν το βάζουν κάτω, αλλά συνεχίζουν με αστείρευτο κέφι, με φαντασία και ανατρεπτική διάθεση, το πατρινό καρναβάλι αλλιώς, με την ευθύνη να μην έχουμε διασπορά του κορονοϊού.»

Επίσης, ο δήμαρχος σημείωσε ότι «δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε μία ζωή χωρίς φτώχεια, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς ανεργία, με δουλειά και δικαιώματα, για να είναι το καρναβάλι μας ο καθρέφτης μιας κοινωνίας αντάξιας μας.»

Κλείνοντας, κάλεσε όλους τους Πατρινούς «να συμμετέχουν διαδικτυακά και να γίνει όλη η πόλη, όλη η Ελλάδα, ένα καρναβαλικό πλήρωμα.»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης, “Καρναβάλι Πάτρας”, Ήρα Κουρή, στο δικό της μήνυμα υπογράμμισε ότι «το καρναβάλι είναι ζωή και το πατρινό καρναβάλι είναι πάνω από όλα η ζωή της χαράς, που σημαίνει ότι πασχίζω, αγωνίζομαι, πεισμώνω και λέω: ζω και ξεπερνώ κάθε δυσκολία.»

Όσον αφορά στους συντελεστές της τελετής έναρξης, την συγγραφή του σεναρίου, της πρόζας των τελάληδων, την παρουσίαση σε μια εξωτερική σύνδεση και τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Δημήτρης Πολίτης, την τηλεσκηνοθεσία ο Παναγιώτης Φαφούτης, ενώ κεντρικός παρουσιαστής των δράσεων ήταν ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης μαζί με την Κατερίνα Τσουκαλά, και τους δύο τελάληδες, την Μαρία Αγουρίδη και τον Γιώργο Λογαρά.

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, ο συντονιστής των δρώμενων της τελετής έναρξης, Δημήτρης Πολίτης, είχε πει κατά την παρουσίαση των δράσεων, ότι «όλοι οι συντελεστές είχαν λάβει άδεια από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα κινηματογραφικά γυρίσματα των εκδηλώσεων και όλοι υποβλήθηκαν σε COVID τεστ.»