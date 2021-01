Οικονομία

Σούπερ Μάρκετ - Καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα

Ανοιχτά σήμερα τα μαγαζιά. Τι ώρα θα κλείσουν. Ποια είδη προτιμούν οι καταναλωτές. Το tweet του Γεωργιάδη για την τήρηση των μέτρων.

Ανοιχτά μπορούν να είναι, προαιρετικά, σήμερα, Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021, σούπερ μάρκετ και λιανεμπόριο και οι επιχειρηματίες περιμένουν να συνεχιστεί και σήμερα, η αυξημένη επισκεψιμότητα στα μαγαζιά ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης προτρέπει, όλους, να τηρούν τα μέτρα.

Ο υπουργός έγραψε χθες στο twitter: «Σήμερα έκανα μία μεγάλη βόλτα στην αγορά στο Μαρούσι και στην Κηφισιά. 'Απαντες φορούσαν μάσκα, οι επιχειρήσεις τηρούσαν τα μέτρα αλλά στους δρόμους υπήρχε πολύς κόσμος, ίσως και αναπόφευκτα. Πρέπει να προσέξουμε θα είναι κρίμα να πάμε πίσω...πάντως η χαρά στην αγορά ήταν σαν Γιορτές!».

Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοικτά σήμερα έως τις 8 το βράδυ και σχετικά με τις μετακινήσεις υπενθυμίζεται ότι διατηρείται η υποχρέωση αποστολής SMS, με τον αριθμό 2, στο 13033 και ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

Ανοικτά τα μαγαζιά και την επόμενη Κυριακή

Στο μεταξύ χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Για τα καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων, το λιανεμπόριο καθώς και τα κομμωτήρια (υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κλπ.) υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 με προαιρετικό διευρυμένο ωράριο από τις 7:00 έως τις 20:00.

Ποια είδη προτιμούν οι καταναλωτές

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε χθες, οι εκπτώσεις σε συνδυασμό με το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων λιανικής δημιούργησε έντονη αγοραστική κίνηση.

Ο στόχος των φετινών εκπτώσεων, σημείωσε ο ίδιος, είναι να επιτευχθεί το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου τουλάχιστον το 50% του περυσινού τζίρου που κυμάνθηκε στα 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στις επιλογές των καταναλωτών τις πρώτες ημέρες της επαναλειτουργίας των καταστημάτων, διαπιστώνεται ότι, οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν την περίοδο των εκπτώσεων, για να αποκτήσουν «επώνυμες» φίρμες ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, καλλυντικών, δερμάτινων αξεσουάρ και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό επιβεβαιώνεται και φέτος, στην έναρξη της εβδομάδας, σημειώνει ο κ. Κορκίδης, όπου οι καταναλωτές αναζήτησαν και βρήκαν σε πολλά καταστήματα εκπτώσεις πάνω από 50% στις γνωστές φίρμες και δημοφιλείς μάρκες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος, και φέτος, καταγράφηκε ένας διακριτός διαχωρισμός ανάμεσα στον κλάδο της ένδυσης και της υπόδησης, τόσο στην προτίμηση όσο και στη μέση αξία των αποδείξεων. Όπως παρατηρείται η πεντάδα των κλάδων που είχαν τη μεγαλύτερη μείωση τον μισό Δεκέμβριο της λειτουργίας της αγοράς στις γιορτές με click away φαίνεται να εμφανίζονται πρώτες στις προτιμήσεις των καταναλωτών στις εκπτώσεις με ανοικτά καταστήματα. Συγκεκριμένα η ένδυση είχε μείωση 80%, η υπόδηση 60%, τα αθλητικά είδη επίσης 60%, τα δερμάτινα είδη 55% και τα κοσμήματα με 50% μείωση, μόνο τον Δεκέμβριο, προηγούνται στις προτιμήσεις των καταναλωτών τις πρώτες μέρες του εκπτωτικού Ιανουαρίου.