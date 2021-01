Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Ανταρκτική - Το sms που προκάλεσε πανικό

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ανταρκτική. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι Αρχές ζητούν συγγνώμη για το μήνυμα που αναστάτωσε τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών,

Οι αρχές της Χιλής ήραν, μερικές ώρες αφού την εξέδωσαν, την προειδοποίηση για την απειλή να χτυπήσει τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες βράδυ σε θαλάσσια περιοχή στην Ανταρκτική, κοντά στη στρατιωτική βάση Εδουάρδο Φρέι Μοντάλβα, διαβεβαίωσαν πως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές ως τώρα, ενώ ζήτησαν συγγνώμη για το μήνυμα το οποίο εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών και τους καλούσε να απομακρυνθούν αμέσως από τις ακτές.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (ONEMI) «ακυρώνει την εντολή απομάκρυνσης εξαιτίας κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι τους παραθαλάσσιους τομείς της περιοχής της Ανταρκτικής», ανέφερε η ίδια μέσω Twitter.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:36 (τοπική ώρα· 01:36 ώρα Ελλάδας) στη θάλασσα, περίπου 210 χιλιόμετρα ανατολικά από τη βάση αυτή, σε σχετικά μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ONEMI, η οποία αναθεώρησε την εκτίμησή της για την ισχύ της δόνησης, από τους 7 στους 7,1 βαθμούς.

Εξαιτίας του σεισμού, 80 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη Βάση Εδουάρδο Φρέι Μοντάλβα, όπως και συνολικά 81 στελέχη του προσωπικού σε άλλες τρεις στρατιωτικές βάσεις (Ο’ Χίγκινς, Φίλντες, Πρατ).

Απομακρύνθηκαν επίσης τα στελέχη του προσωπικού που βρίσκονταν σε πέντε βάσεις άλλων κρατών, ανέφερε η ONEMI, χωρίς να διευκρινίσει ποιων.

Η βάση Εδουάρδο Φρέι Μοντάλβα της Πολεμικής Αεροπορίας της Χιλής βρίσκεται σε απόσταση 1.230 χιλιομέτρων νότια της ηπείρου, στο νησί του Βασιλέως Γεωργίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Χιλής στην περιοχή. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Βίγια Λας Εστρέγιας, όπου λειτουργούν νοσοκομείο, σχολείο, τράπεζα, μικρό σούπερ-μάρκετ, ταχυδρομείο και εκκλησάκι.

Ο πληθυσμός του δεν ξεπερνά τους 150 κατοίκους το μέγιστο. Ο μέσος πληθυσμός του τον χειμώνα είναι 80 άνθρωποι.

Παράλληλα, στις 21:07 (02:07 ώρα Ελλάδας) άλλη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,7 βαθμών, σημειώθηκε 14 χιλιόμετρα από το Σαντιάγο, σε βάθος 122 χιλιομέτρων, χωρίς αυτός ο σεισμός να έχει κάποια σύνδεση με τον σεισμό στην Ανταρκτική.

Σύμφωνα με την ONEMI, ούτε ο σεισμός αυτός προκάλεσε τραυματισμούς ή ζημιές.

Η υπηρεσία ζήτησε συγγνώμη για το μήνυμα που έστειλε μετά τον σεισμό στην Ανταρκτική στα κινητά των πολιτών όλης της χώρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν αμέσως από παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς προκάλεσε πανικό.

«Θέλουμε να καθησυχάσουμε τον πληθυσμό», ανέφερε ο Μιγκέλ Ορτίς της ONEMI, εκφράζοντας τη λύπη του για την αναστάτωση και εξηγώντας πως αφορούσε μόνο όσους βρίσκονταν στην Ανταρκτική.

Κάτοικοι παραθαλάσσιων πόλεων, από τη Λα Σερένα (βόρεια της πρωτεύουσας) ως τη Βαλπαραΐσο, έσπευσαν να φύγουν, ώσπου έγινε σαφές ότι επρόκειτο για εσφαλμένο συναγερμό.

Η Χιλή, μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, είχε χτυπηθεί από σεισμό 8,8 βαθμών, στην περιοχή της πόλης Κονσεψιόν, την 27η Φεβρουαρίου 2010, όταν χάθηκαν πάνω από 500 ζωές.

Πριν από 60 χρόνια, στη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής σημειώθηκε ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ, ισχύος 9,6 βαθμών, στη Βαλδίβια (νότια).