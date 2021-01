Κόσμος

Έκρηξη σε κινέζικο ορυχείο: Διασώθηκαν εργάτες που ήταν θαμμένοι στα έγκατα της της Γης (βίντεο)

Δια΄σωθηκαν έντεκα μεταλλωρύχοι που είχαν παγιδευτεί για 14 ημέρες στις υπόγειες στοές χρυσωρυχείου στην Κίνα έπειτα από έκρηξη. Καρέ - καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Έντεκα μεταλλωρύχοι που είχαν παγιδευτεί για 14 ημέρες στις υπόγειες στοές χρυσωρυχείου στην Κίνα έπειτα από έκρηξη διασώθηκαν σήμερα, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV.

Εικόνες που μεταδόθηκαν δείχνουν τα σωστικά συνεργεία να βγάζουν το πρωί στην επιφάνεια από φρεάτιο στο ορυχείο τον πρώτο μεταλλωρύχο που διασώθηκε.

Ο μεταλλωρύχος αυτός ήταν εξαιρετικά αδύναμος, αναφέρει το CCTV στην σελίδα του στο Weibo. Τα σωστικά συνεργεία τύλιξαν τον άνδρα, ο οποίος ανταποκρινόταν ελάχιστα, σε μια κουβέρτα προτού διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μέσα στις επόμενες λίγες ώρες 10 μεταλλωρύχοι από διαφορετικό τομέα του χρυσωρυχείου, οι οποίοι τροφοδοτούνταν με τρόφιμα και άλλες προμήθειες από τα σωστικά συνεργεία την περασμένη εβδομάδα, ανασύρθηκαν στο έδαφος.

Ο ένας από αυτούς ήταν τραυματισμένος. Σε εικόνες που προβλήθηκαν κάποιοι από τους υπόλοιπους που διασώθηκαν από τον τομέα αυτόν φαίνονται να περπατάνε, υποστηριζόμενοι από μέλη των σωστικών συνεργείων, προτού μπουν σε ασθενοφόρα για να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Συνολικά 22 μεταλλωρύχοι παγιδεύτηκαν στις 10 Ιανουαρίου στις στοές του χρυσωρυχείου αυτού στην επαρχία Σαντόνγκ σε βάθος περίπου 600 μέτρων έπειτα από έκρηξη.

Ένας από αυτούς πέθανε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι μπορεί να χρειαζόντουσαν άλλες δύο εβδομάδες για να άρουν "σημαντικά εμπόδια" προτού μπορέσουν να ανοίξουν φρεάτια για να προσεγγίσουν την ομάδα των 10 μεταλλωρύχων τους οποίους προμήθευαν με τρόφιμα τα μέλη των σωστικών συνεργείων.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ωστόσο νωρίτερα σήμερα ότι οι περισσότεροι από 600 διασώστες που μετείχαν στις επιχειρήσεις ήλπιζαν ότι θα προσέγγιζαν τους 10 άνδρες που βρίσκονταν στον 5ο τομέα του χρυσωρυχείου σήμερα Κυριακή.

Σύμφωνα με το Xinhua, αυτοί βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και λάμβαναν κανονική τροφή από χθες Σάββατο, έπειτα από κάποιες μέρες που συντηρούνταν με θρεπτικά διαλύματα.