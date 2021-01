Υγεία - Περιβάλλον

Η Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1 για την κολχικίνη σε ασθενείς με COVID-19 (βίντεο)

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εξηγεί πώς χρησιμοποιείται το φάρμακο μέχρι σήμερα και πώς θα χρησιμοποιηθεί στη “μάχη” κατά της πανδημίας.