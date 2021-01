Πολιτική

Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: Παράταση στα προνοιακά επιδόματα (βίντεο)

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρθηκε επίσης στον εμβολιασμό και το ποσοστό των αρνητών του εμβολίου μεταξύ των ηλικιωμένων.

Για την πορεία του προγράμματος εμβολιασμού και τα προνοιακά επιδόματα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως είπε, οι εμβολιασμοί προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και εκτίμησε πως τη Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί το 90% της διαδικασίας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα.

Αποκάλυψε, ωστόσο, πως το 40% των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στις δομές δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί και καταβάλλονται προσπάθειες, μέσω της ενημέρωσης, να μεταπειστούν κάποιοι από αυτούς.

Επανέλαβε πως εξετάζονται οι τρόποι για να διευκολυνθούν όσοι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και δεν φιλοξενούνται σε δομές, προκειμένου να εμβολιαστούν.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε επίσης πως ορισμένα προνοιακά επιδόματα παρατείνονται για τρεις μήνες, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε δημόσιες υπηρεσίες. Διευκρίνισε πως η τρίμηνη παράταση αφορά στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης και το επίδομα παιδιού.

Ερωτηθείσα για το εάν υπάρχει η σκέψη για τροποποίηση των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε πως έχουν δικαίωμα στην αναδοχή παιδιού, εφόσον συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. Ωστόσο, δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά, καθώς αποτελεί προϋπόθεση η τέλεση γάμου, η οποία με τη σημερινή νομοθεσία δεν επιτρέπεται στη χώρα μας.