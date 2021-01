Κοινωνία

Καρέ-καρέ η εισβολή ληστών σε σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις των κακοποιών. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ψύχραιμοι και ατάραχοι οι ληστές με την καραμπίνα, εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στον Εύοσμο και με γρήγορες κινήσεις “σήκωσαν” τα ταμεία και εξαφανίστηκαν.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ-καρέ κάθε τους κίνηση. Φορώντας κράνος ο ένας και κουκούλα ο δεύτερος, για να μην φανούν τα πρόσωπα τους, απείλησαν τους πελάτες και τους υπαλλήλους, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν τα χρήματα από τα ταμεία και έγιναν… καπνός.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους και δεύτερο βίντεο-ντοκουμέντο, από ληστεία την προηγούμενη εβδομάδα, σε κατάστημα ψιλικών στην ίδια περιοχή. Με την ίδια μεθοδολογία έδρασαν οι κακοποιοί, που φορούσαν κράνος και κρατούσαν καραμπίνα.

Οι άνδρες της Ασφάλειας εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τους ίδιους ληστές, οι οποίοι προς το παρόν παραμένουν άφαντοι.

Βίντεο: GR Times