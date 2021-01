Υγεία - Περιβάλλον

Έγκυες μολύνθηκαν από μετάλλαξη του κορονοϊού

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έξι έγκυες είναι θετικές στην βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έξι γυναικες οι οποίες κυοφορούν διαγνώστηκαν πως έχουν μολυνθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος του SARS-CoV-2 το οποίο ταυτοποιήθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρείται πιο μολυσματικό — και πιθανόν ακόμη πιο θανατηφόρο.

Έπειτα από την αύξηση των σοβαρών περιπτώσεων μεταξύ των εγκύων τις τελευταίες εβδομάδες, το υπουργείο έδωσε εντολή να γίνουν γενετικά τεστ, για να εξακριβωθεί από ποιο στέλεχος έχουν μολυνθεί. Οι έξι από τις επτά έγκυες που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία με την COVID-19 και υποβλήθηκαν σε γενετικές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως έχουν προσβληθεί από το νέο στέλεχος.

Δεν έχουν ακόμη βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακόμη τριών εγκύων, διευκρίνισε το υπουργείο.

Με δεδομένη την υψηλή θνητότητα μεταξύ των γυναικών οι οποίες κυοφορούν στο Ισραήλ, οι αρχές αποφάσισαν όλες οι έγκυες να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατόν.

Το σύνολο των ασθενών που έχει διαγνωστεί πως μολύνθηκαν από το παραλλαγμένο στέλεχος του SARS-CoV-2 στο Ισραήλ έχει φθάσει τους 175.