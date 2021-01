Αθλητικά

Κακλαμανάκης: Νέες καταγγελίες για την Ομοσπονδία Ιστιοπλοϊας

Για καθεστώς τρομοκρατίας τύπου «Βόρειας Κορέας» στην ΕΙΟ κάνει λόγο ο χρυσός Ολυμπιονίκης.

Για «καθεστώς τρομοκρατίας» που παραπέμπει στη «Βόρεια Κορέα» έκανε λόγο ο Νίκος Κακλαμανάκης, μιλώντας για όσα γίνονται στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εδώ και δεκαετίες.

Ο Ολυμπιονίκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν δέχτηκε απειλές για τη ζωή του, τονίζοντας ότι θα αποκαλυφθεί άμεσα ο άνθρωπος από την ομοσπονδία που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια.

«Το ‘99, όταν απειλήθηκε η ζωή μου, είχα φθάσει πολύ κοντά με δηλώσεις μου για την κάθαρση του ελληνικού αθλητισμού και όταν μπήκα στο “ψητό” να καταγγέλλω πράγματα με όνομα και στοιχεία, με πλησίασαν για να πνίξουν την αλήθεια μου, απειλώντας τη ζωή μου, άνθρωπος στον στενό κύκλο της Ομοσπονδίας. Θα αποκαλυφθεί άμεσα, και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει απειληθεί η ζωή μου, έχει και πρόσφατα για θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία, άλλου χαρακτήρα, όχι οικονομικής φύσεως, και έγινε συγκεκριμένα 4/8/2018» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε τις υπεύθυνες δηλώσεις καθεστώς προληπτικής λογοκρισίας, με πειθαρχικά, στέρηση νομίμων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των αθλητών, όπως η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια και καθεστώς τρομοκρατίας. «Ένα παιδί αυτό το οδηγεί σε αφανισμό, πρόκειται για καθεστώς τρομοκρατίας, σκίζει το όνειρό του, το πετάει στα σκουπίδια… Η υπεύθυνη δήλωση ήταν προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα» κατήγγειλε.

Ο Νίκος Κακλαμανάκης δήλωσε ότι ο λόγος που κατέθεσε στη Βουλή ήταν, πέραν των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση, η διαχρονική ψυχική και συναισθηματική κακοποίηση, με τελεσίγραφα, καταστρατήγηση νομίμων δικαιωμάτων και με υπεύθυνες δηλώσεις που παραπέμπουν σε καθεστώς Βόρειας Κορέας.

Ο χρυσός και αργυρός Ολυμπιονίκης μίλησε ακόμα για 30 χρόνια κατάχρησης εξουσίας, διαφθορά και διασπάθιση δημόσιου χρήματος στην Ομοσπονδία. «Η σεξουαλική κακοποίηση ήταν το αποτέλεσμα της εξουσιοκρατίας και των εξαρτητικών σχέσεων που υπήρχαν, και από πάνω και από μέσα στο χώρο της ιστιοπλοΐας, και διαιωνιστήκαν. Λυπάμαι που επέλεξε το ΔΣ την οδό της αγωγής εναντίον μου, αντί να με καλέσει να δει τι στοιχεία έχω, καλό είναι να οδηγήσει η επιθετικότητα σε κάθαρση» επισήμανε.

Όπως εξήγησε, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για φαινόμενα δημοσίου χρήματος υπεξαιρέσεων. Υπάρχει, ανέφερε, ασυμβίβαστο για μελή του ΔΣ, δεν υπάρχει βιβλίο απογράφης υλικού, υπάρχουν παράνομες προσλήψεις στο δημόσιο, υπάρχει πριμ προπονητή που εδόθη σε τεχνικό σύμβουλο ο οποίος δεν έχει ιδιότητα του προπονητή. «Πρόκειται για κρυφά σημεία που έχω ζητήσει από εξώδικο για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και δεν τα δίνουν». «Όταν απειλεί και τρομοκρατεί τους γύρω να μη μιλήσουν από Ομοσπονδία και κατάλαβα ότι είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα και πολύ μεγαλύτερο το θέμα απ’ ό,τι νόμιζα» σημείωσε.