Πολιτική

Τσιάρας: Ρύθμιση για τη μη παραγραφή στα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης

«Το ζήτημα, σε αυτήν την περίπτωση, είναι να σπάσει η σιωπή», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι είπε σχετικά με τον νόμο για τη συνεπιμέλεια.

Ρύθμιση για τη μη παραγραφή αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης σκοπεύει να επαναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

«Οι αποκαλύψεις της κυρίας Σοφίας Μπεκατώρου μας δίνουν την αφορμή να πούμε ότι δεν μπορούμε πλέον, τέτοιου είδους φαινόμενα ούτε να κρύβονται, ούτε να υποθάλπονται, ούτε πολύ περισσότερο να μπαίνουν σε μία λογική μη δημοσιοποίησης. Το ζήτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι να σπάσει η σιωπή. Προωθούμε κάποιες αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν σε έναν μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” και συμπλήρωσε:

«Δυστυχώς και εδώ, από ό,τι πληροφορούμαι έκανε κάποιο λάθος η προηγούμενη Κυβέρνηση, μη κρατώντας τον χρόνο μη παραγραφής αυτών των αδικημάτων μέχρι την ενηλικίωση του θύματος. Εμείς, θα επαναφέρουμε μία ρύθμιση, η οποία ίσχυε και σε προηγούμενο χρόνο. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα, θα κάνουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις και σκεφτόμαστε πως μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον Ποινικό Κώδικα, χωρίς να δημιουργήσουμε άλλες παρενέργειες, οι οποίες θα έπλητταν συνταγματικά δικαιώματα ή μία συνταγματική αναφορά που θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Να μπορέσουμε, με αυτόν τον τρόπο, να καλύψουμε τέτοιου είδους περιστατικά, από εδώ και πέρα. Υπάρχει ο ευμενέστερος νόμος, που είναι μία συνταγματικά κατοχυρωμένη άποψη, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί».

Όσον αφορά στον νόμο για τη συνεπιμέλεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε «θα παρουσιαστεί αυτήν την εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο, δρομολογείται προκειμένου να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο», εκφράζοντας την ελπίδα πως θα εγκριθεί.