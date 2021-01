Κοινωνία

Συναγερμός σε φυλακή για ομαδική απόδραση

"Εγκέφαλος" της απόδρασης ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Ποιο ήταν το σχέδιο και πώς απετράπη την τελευταία στιγμή.



Αιφνιδιαστικός έλεγχος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας πραγματοποίησαν την Παρασκευή αστυνομικές δυνάμεις παρουσία εισαγγελέα.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν αυτοσχέδιο μαχαίρι, μέχρι κινητά, "έξυπνα" ρολόγια και χάπια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση δεν έγινε τυχαία, καθώς υπήρχαν πληροφορίες και υποψίες, για σχέδιο ομαδικής απόδρασης από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια όλης της έρευνας ήταν παρών και συντόνιζε ο αστυνομικός διευθυντής Αχαΐας, ταξίαρχος Γιώργος Μιχαλόπουλος. Ενώ ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΔΥΕΦΚΚ) Υποστράτηγος Σπυρίδων Σκλάβος, ήταν παρών στην επιχείρηση.

Πάντως από χθες έχει ξεκινήσει διαδικασία μεταγωγής πολλών κρατουμένων στις φυλακές της Αττικής που θεωρούνται πως ήταν μεταξύ των "εγκεφάλων" της σχεδιαζόμενης απόπειρας.

Μεταξύ αυτών και ο θεωρούμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

