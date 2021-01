Κοινωνία

Πάρτι με ποτά σε μπαρ εν μέσω lockdown

Ιδιοκτήρια μπαρ σέρβιρε ποτά παρά τα περιοριστικά μέτρα και... έφαγε "βαριά καμπάνα". Πρόστιμα και στους θαμώνες.

Η αγορά και το λιανεμπόριο μπορεί άνοιξαν υπό όρους, αλλά γενικώς η εστίαση εξακολουθεί να παραμένει κλειστή. Αυτό δεν εμπόδισε μία 40χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, που διατηρεί καφέ-μπαρ στη Νέα Ιωνία του Βόλου, να το ανοίξει - και όχι μόνο να επιτρέψει την είσοδο πελατών, αλλά και να σερβίρει κανονικά τα ποτά στους πελάτες.

Αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα στον Βόλο, όπου αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έσπευσαν στο καφέ-μπαρ της 40χρονης, την οποία συνέλαβαν για παραβίαση των μέτρων κατά της πανδημίας, αφού ως ιδιοκτήτρια του καταστήματος είχε ανοιχτό το μαγαζί της και είχε επιτρέψει την είσοδο σε 10 πελάτες που έπιναν το ποτό τους.

Εις βάρος της 40χρονης γυναίκας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Βόλου, ενώ σε βάρος των πελατών επιβλήθηκε στον καθένα διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για παραβίαση μέτρων για τον κορονοϊό.