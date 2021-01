Υγεία - Περιβάλλον

Βρέφος θετικό στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για το νεογέννητο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Θετικοί στον κορονοϊό είναι οι γονείς και ένα ακόμη παιδί της οικογένειας.

Στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο μεταφέρθηκε βρέφος 9 ημέρων από τη Ζάκυνθο με Covid19. Θετικοί διαγνώστηκαν, επίσης, στον ιό οι γονείς και ένα ακόμα παιδί της οικογένειας.

Από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα διακομίστηκε εκτός από το νεογέννητο μωρό και η μητέρα του. Ο πατέρας μαζί με ένα ακόμα παιδί διαγνώστηκαν επίσης θετικοί στον κορονοϊό, ενώ το τρίτο παιδί της οικογένειας, βγήκε αρνητικό.

Σύμφωνα με το thebest, όλα άρχισαν όταν το βρέφος άρχισε να ανεβάζει πυρετό.

Τότε οι γονείς του, το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου διαπιστώθηκε ότι είναι θετικό στον κορονοϊό.

Στην συνέχεια έγινε τεστ στους γονείς και στον 10χρονο αδερφό του βρέφους και όλα βγήκαν θετικά.

Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών τους.