Πολιτική

Σαμαράς: η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας-ΑΟΖ

Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού εν όψει των διερευνητικών επαφών. Πρόταση για διαγραφή χρέους λόγω κορονοϊού. “Πυρά” κατά του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η επόμενη αιχμή της τουρκικής απειλής θα είναι η Θράκη! Όπου ζητούν ήδη αναθεώρηση της συνθήκης της Λωζάννης. Αυτή είναι η “διευρυμένη ατζέντα” που θέτει η Τουρκία! Και όλα αυτά τα κάνει υπό την πίεση συνεχών προκλήσεων, όπως οι αλλεπάλληλες NAVTEX. Αυτά όλα που θέτει η Τουρκία, ασφαλώς, δεν τα συζητάμε. Δεν είναι απλώς κόκκινες, είναι κατακόκκινες γραμμές», δηλώνει σε συνέντευξή του στην “Καθημερινή της Κυριακής” ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς σημειώνει ακόμη ότι «Η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας-ΑΟΖ. Η έναρξη όμως των διευρευνητικών ακυρώνει κάθε συζήτηση για κυρώσεις κατά της Τουρκίας» και υπογραμμίζει:« Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι η διεθνής κοινότητα δεν “τιμωρεί” μια χώρα την ώρα που αυτή τυπικά διαπραγματεύεται».

Στο ερώτημα «πότε και υπό ποιές συνθήκες θεωρείτε πως θα μπορούσε η διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας να οδηγηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης;» ο πρώην Πρωθυπουργός απαντά:« Μην κάνετε λάθος. Αυτό που μας ζητούν δεν είναι να προσφύγουμε στη Χάγη με βάση το διεθνές δίκαιο. Διότι η Τουρκία δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ούτε το έχει υπογράψει. Και άρα τέτοιο κοινό πλαίσιο προσφυγής δεν υπάρχει. Ο άλλος τρόπος , βέβαια, θα ήταν να συρθούμε στη Χάγη υπογράφοντας συνυποσχετικό με την Τουρκία. Δηλαδή, να δεχθούμε να λυθούν οι διαφορές μας όχι όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αλλά όπως θέλει η Τουρκία».

Ο κ. Σαμαράς, αναφερόμενος στην αντίδραση της Ε.Ε, υπογραμμίζει: «Προφανώς και δεν με ικανοποιεί. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί ούτε δύο κράτη-μέλη της (Ελλάδα και Κύπρο) που δέχονται απειλές από μια τρίτη χώρα, την Τουρκία. Είναι αδιανόητο χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία ή η Ισπανία, να εξοπλίζουν την Τουρκία για να απειλεί ευρωπαϊκά κράτη-μέλη με ευρωπαϊκά όπλα».

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση της Γερμανίας, ο κ. Σαμαράς δηλώνει: «Μόνο φιλικά δεν έχει φερθεί μέχρι στιγμής έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Ούτε και πολύ “ευρωπαϊκά” θα έλεγα...»

Πρόταση για μερική διαγραφή χρέους λόγω κορονοϊού

Την υψηλή ζημία στην παγκόσμια οικονομία , τους δείκτες της ύφεσης και του χρέους στην Ελλάδα, ως προβολή για ένα αβέβαιο μέλλον , παραθέτει ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στην ίδια συνέντευξη. «Μην κάνετε λάθος! Η ζημία στην οικονομία και κυρίως στη μεσαία τάξη είναι πολύ μεγάλη. Επομένως η Ευρώπη πρέπει να έχει την προνοητικότητα να προχωρήσει σε μερική διαγραφή χρέους για όλες τις χώρες. Ενώ εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα μας φέρουν επενδύσεις».

Για ΣΥΡΙΖΑ και Novartis

Ο πρώην Πρωθυπουργός ερωτάται αν θεωρεί πως έχει πιθανότητες ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει στην εξουσία. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τραγικός ως κυβέρνηση κι έχει καταντήσει κωμικός ως αντιπολίτευση! Όντως βρίσκεται σε δίνη… Και σκεφτείτε ότι ακόμη δεν έχει λογοδοτήσει για τα πραγματικά σκάνδαλα που ήρθαν στο φως… Ούτε καν οι ίδιοι πιστεύουν πια ότι μπορούν να επανέλθουν. Εξ ου και η εσωτερική γκρίνια», σημειώνει.

Ο κ. Σαμαράς απαντά και για την υπόθεση Novartis: «Η σκευωρία Novartis ήταν μια απόπειρα αλλοίωσης του πολιτεύματος χωρίς προηγούμενο. Γι’ αυτό και πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους. Όχι απλώς για να τιμωρηθούν όσοι το έκαναν. Αλλά για να μη διανοηθεί να το ξανακάνει κανείς! Ξέρετε, η αλήθεια είναι προϋπόθεση της Δημοκρατίας. Και η αλήθεια λυτρώνει».

Αυτή είναι η δουλειά της Δικαιοσύνης, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος τονίζει πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.