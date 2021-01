Κοινωνία

Lockdown: Λαοθάλασσα για ψώνια στο κέντρο της Αθήνας

"Βούλιαξε" και σήμερα από κόσμο η Ερμού. Τετάστιες ουρές έξω από τα καταστήματα.

Ίδια εικόνα με τον χθεσινό συνωστισμό παρουσιάζει και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας όπου τα καταστήματα είναι ανοιχτά.

Πλήθος κόσμου κατέβηκε στην Ερμού για βόλτα και ψώνια, εκμεταλλευόμενο τον καλό καιρό και τις χειμερινές εκπτώσεις.

Η πλειονότητα φοράει μάσκα, ωστόσο, λόγω της πολυκοσμίας είναι σχεδόν αδύνατο να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.

Σήμερα οι έλεγχοι είναι περισσότεροι, ενώ ενδιαφέρον έχει πώς δεν παρατηρείται η ίδια η εικόνα στους κάθετους δρόμους και στα συνοικιακά καταστήματα, όπου ο κόσμος είναι λίγος.

Σταμπουλίδης για συνωστισμό στους εμπορικούς δρόμους: Θα είναι καταστροφικό για όλους τρίτο αυστηρό lockdown

Θα είναι καταστροφικό για όλους ένα τρίτο αυστηρό απαγορευτικό lockdown» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης σχολιάζοντας τις ουρές και τον συνωστισμό που παρατηρήθηκε χθες Σάββατο στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

«Πρέπει ο καθένας να δείξει αυτοπειθαρχία, να σεβαστεί τον εαυτό του. Μην νομίζει ότι με τα επαναλαμβανόμενα SMS κοροϊδεύει το κράτος, τον εαυτό του κοροϊδεύει» τόνισε κ. Σταμπουλίδης.

Ανέφερε ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά έκτος από σήμερα και την ερχόμενη Κυριακή ενώ σημείωσε ότι υπάρχει δυναμική στην αγορά και ότι η αύξηση πωλήσεων, κυρίως σε υποδήματα και ρούχα ξεπερνάει το 30%.

Οι επιχειρήσεις άνοιξαν αλλά μπορούν να κάνουν και χρήση των μέτρων στήριξης, και της επιστρεπτέας και των αναστολών, διευκρίνισε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι λιανεμπόριο και σούπερ μάρκετ μπορούν να είναι ανοιχτά σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ.