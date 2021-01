Υγεία - Περιβάλλον

Επιληψία: Επαναστατική επέμβαση απαλλάσσει παιδιά από τον εφιάλτη (βίντεο)

Ελπίδα σε επιληπτικά παιδιά δίνει νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Ο μικρός Φαντ περιμένει υπομονετικά στο χειρουργικό κρεβάτι της κλινικής “Βασιλιάς Φαϊζάλ”, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας να τελειώσει η πολύωρη επέμβαση στην οποία υποβάλλεται. Ένα χειρουργείο που για εκείνον αποτελεί ένα μεγάλο “στοίχημα”, για να πάρει πίσω την ζωή του.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια δίνει καθημερινή “μάχη” με τις επιληπτικές κρίσεις, που τον αφήνουν κάθε φορά ανήμπορο να μιλήσει για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Η επαναστατική επέμβαση που πραγματοποιούν οι ειδικοί του εν λόγω νοσοκομείου, τον κάνουν να κοιτάζει για πρώτη φορά το μέλλον με αισιοδοξία.

Μετά την εγχείρηση, ο Φαντ περπατά στο δωμάτιό του και συνομιλεί με τους γιατρούς του, ικανοποιημένος. Αφού έχει γίνει μόλις το έκτο παιδί που η συγκεκριμένη ομάδα γιατρών χειρουργεί επιτυχώς με την ελπιδοφόρα επέμβαση.

Μια επέμβαση που χαρίζει σε εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως, ελπίδα για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον εφιάλτη των επιληπτικών κρίσεων.