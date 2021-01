Κοινωνία

Βρέθηκαν νεκροί σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα. Τι αναφέρουν τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Νεκροί βρέθηκαν το πρωί, σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο των Ιωαννίνων, μια γυναίκα 43 χρόνων και ένας άνδρας 52 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος του προήθλε από πτώση από βεράντα του 4ου ορόφου, όπου διέμενε η γυναίκα. Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει η Ασφάλεια Ιωαννίνων.